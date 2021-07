Andy Jassy chi è: patrimonio, stipendio, vita privata e carriera del nuovo CEO di Amazon dopo Jeff Bezos

Andy Jassy prenderà il posto di Jeff Bezos come CEO di Amazon. Scopriamo qualcosa in più sull'uomo che occuperà il posto più importante in Amazon

Andy Jassy è l’uomo che occuperà il posto di Jeff Bezos come CEO di Amazon, dopo una lunga carriera all’nterno della multinazionale di Seattle. Scopriamo le notizie più interessanti su Andy Jassy.

Andy Jassy: chi é?

Andy Jassy, che dal 5 luglio 2021 è il successore di Jeff Bezos alla carica di CEO di Amazon, è nato nel 1969 a Scarsdale, nello stato di New York.

Ha conseguito una laurea, e successivamente una specializzazione, alla prestigiosa università di Harvard.

Subito dopo la laurea ha lavorato per un breve tempo presso un produttore di gioielli, prima di entrare in Amazon nel 1997, e diventare l’assistente di Bezos solo tre anni più tardi.

Ad oggi ha un patrimonio di quasi 377 milioni di dollari, una cifra destinata a salire grazie alla nuova carica in Amazon.

Andy Jassy: vita privata

Nel 1997, lo stesso hanno in cui è entrato in Amazon, si è sposato con Elana Rochelle Capla, uan fashion designer, con cui ha due figli. La famiglia abita a seattle, dove ha sede la società di Bezos.

Jassy ha molte passioni, la più importante delle quali è l’hockey: è tra i proprietari di una squadra della NHL, la Seattle Kraken.

Inoltre, nels uo tempo libero Andy Jassy si dedica al volontariato: è il presidente della Rainier Prep, un’associazione di beneficenza di Seattle.

Andy Jassy: la carriera in Amazon

Dopo essere diventato l’assistente di Jeff Bezos nel 2000, i due insieme hanno cominciato a sviluppare, a partire dal 2003, il cloud computing di Amazon, chiamato Amazon Web Service, che è stato poi lanciato nel 2006 e che grazie al lavoro di Jassy è diventato il settore più redditizio della piattaforma di e-commerce.

AWS solo nell’ultimo trimestre, ha avuto un netto del 3,6 miliardi di dollari, cioè la metà dell’intero fatturato di Amazon. Nell’intero 2020 AWS aveva guadagnato 13,5 miliardi di dollari.

Uomo più tecnico che di comunicazione, egli incarna fino in fondo gli ideali di Amazon, e probabilmente è l’unico in grado di prendere il posto di Bezos come CEO.

Andy Jassy: cosa farà adesso Jeff Bezos

Jeff Bezos sicuramente non si riposerà dopo aver lasciato la sua carica in Amazon.

D’ora in avanti si dedicherà soprattutto alla sua passioni, la prima delle quali la corsa allo spazio: il 20 luglio 2021 è programmato il primo viaggio di turismo spaziale della sua compagnia Blue Origin. I viaggiatori saranno 4: Jeff e suo fratello Mark Bezos, un ex pilota e un uomo misterioso che ha pagato i 28 milioni di dollari del biglietto.

La seconda passioni è l’editoria, visto che già nel 2013 aveva comprato il Washington Post, che vuole adesso trasformare in uno dei giornali di punta americani.

L’ultima è la filantropia: nel 2020 ha donato 10 miliardi in beneficenza, e adesso ha creato il Bezos Earth Fund, col fine di salvaguardare il Pianeta Terra.