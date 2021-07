Imen Jane chi è: lavoro, Instagram, Will e polemiche dalla laurea in Economia alle stories a Palermo

Imen Jane è un'influencer famosa per i suoi consigli di economia, prima di scoprire che non avesse una laurea in questa materia. Scopriamo la sua storia

Imen Jane è un’influencer molto famosa su Instagram, dove ha oltre 300 mila followers e dove si prodiga per dare brevi ma efficaci consigli di economia, nonostante non abbia neesuna vera competenza in questa materia. Scopriamo qualcosa in più su Imen Jane.

Imen Jane: chi è?

Imen Boulahrajane, vero nome di Iman Jane è una famosa influencer, con un grande seguito di giovanissimi su Instagram.

Della sua vita privata non si conosce molto; quello che si sa è che è nata a Varese il 14 ottobre del 1995, in una famiglia di origine marocchina.

Secondo quanto raccontato dalla stessa, dopo la maturità scientifica si è iscritta alla facoltà di Economia della Bicocca a Milano, dove vive anche oggi, per poi laurearsi nel 2017.

Grazie a questa laurea, ha quindi cominciato a dare semplici ma interessanti consigli di economia ai suoi followers; questa sua idea le ha anche permesso di entrare nella lista Forbes degli under 30 più promettenti.

Ma in breve tempo è emerso che molto di quello che Imen Jane raccontava non era la verità…

Imen Jane: il caso della laurea in economia

Nonostante Imen Jane sia molto brava e convincente quando spiega le sue pillole di economia, il 15 giugno del 2020, grazie a un’inchiesta di Dagospia, è emerso come l’influencer non abbia mai conseguito la laurea che tanto millantava.

Durante un evento della Goldan Sachs, di fronte a domande tecniche di economia, si è visto come Imen Jane facesse davvero fatica a utilizzare termini tecnici, e questo aveva fatto nascere dei dubbi sulla sua laurea, confermati poi dalla domanda diretta alla Bicocca.

Alal fine Imen Jane ha dovuto ammettere di non avere ancora concluso gli studi, togliendo il titolo di economista dalla sua bio di Instagram e perdendo molti followers, delusi e amareggiati dalla bugia dell’influencer.

Imen Jane: la start-up “Will Ita”

Grazie al successo ottenuto su Instagram, Imen Jane ha fondato, insieme all’amico Alessandro Tommasi, la start-up Will Italia.

Questa start-up viene definita “uno spazio per i curiosi del mondo”, col fine di far comprendere a chi la segue cosa sta succedendo nel mondo e interpretarlo nei migliore dei modi.

In breve, anche Will Ita si prodiga a dare consigli e delucidazioni di economia, riprendendo il motivo per cui Imen Jane è diventata famosa, anche se poi si è scoperto essere solo una bugia.

Imen Jane: la vacanza a Palermo

Dopo la scoperta della finta laurea, nel giugno del 2020, Imen Jane era un po’ scomparsa dai radar.

Nel weekend del 2-3 luglio 2021 è però ritornata agli onori della cronaca, per delle sue uscite irrispettose e anacronistiche nel corso della vacanza che ha trscorso a Palermo in compagnia di alcuni amici, anche loro giovani della buona società di Milano.

Due sono state le storie Instagram che hanno scatenato l’ra dei social: nella prima la sua amica Francesca Mapelli chiede al tassista palermitano quali siano le radio che si sentono in Sicilia, come se l’isola fosse un posto completamente estraneo all’Italia, con il tassista che le ha risposto che in Sicilia le radio sono le stesse di Milano.

Nella seconda sempre la Mapelli si lamenta con il proprietario del lido dove si trovava il gruppo perché la cameriera che li ha serviti non sapeva la storia del suo posto di lavoro (come se per fare la cameriera, oltretutto al minimo della paga, fosse necessario conoscere qualcosa sul luogo in cui si lavora). Inoltre, il gruppo di milanesi ha anche consigliato alla ragazza di informarsi maggiormente, così da poter diventare una guida turistica e gudagnare molto di più (senza sapere che per diventare guida turistica bisogna fare un esame di stato).

La polemica non è ancora terminata, anche perché i diretti interessati non hanno risposto alle accuse del web.