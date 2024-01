Forse non tutti sanno che il 6 luglio 2023 è stata una data molto importante, in quanto sono entrate in vigore diverse nome riguardanti la sicurezza delle auto. Per la precisione, il Regolamento UE 2019/2144 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 27 novembre 2019 afferma che a partire da questa data tutte le vetture di nuova omologazione dovranno presentare sistemi di sicurezza ben determinati, ovvero, quelli che rientrano nel gruppo degli Adas.

Sistemi di sicurezza auto: alcuni modelli sono esenti

Ci sono però le dovute eccezioni: i modelli presenti all’epoca già nei listini ufficiali sono esenti da tale obbligo fino a 6 luglio 2024, ma dalla data seguente a questa tutti i modelli in vendita presso le concessionarie dovranno attenersi alla nuova norma.

L’obiettivo dell’UE

L’obiettivo dell’Unione Europea è, ovviamente, quello di ridurre gli episodi di incidenti, talvolta mortali, sulle strade. Un piccolo accorgimento, questo, che potrà salvare la vita a milioni di conducenti di autovetture.

Aumentano i morti sulle strade

Nel 2019, quando si decise di prendere opportuni provvedimenti circa la sicurezza sulle strade e i veicoli su cui vi circolavano, si registravano 22.800 decessi in strada. Dopo alcuni anni di discesa, nel 2022 i casi di morte sono nuovamente aumentati a 20.600.