UE: anche Pornhub tra le piattaforme sotto sorveglianza

Pornhub, Stripchat e XVideos sotto la lente dell’UE

La Commissione europea ha annunciato che Pornhub, Stripchat e XVideos saranno inclusi tra le piattaforme digitali soggette a una maggiore sorveglianza nell’ambito del Digital Services Act. Questa decisione è stata presa al fine di implementare obblighi più severi per garantire la tutela dei minori e contrastare la diffusione di contenuti illegali su queste piattaforme. In particolare, si cercherà di assicurare che queste piattaforme adottino misure efficaci per prevenire l’accesso di minori a contenuti inappropriati e per rimuovere tempestivamente qualsiasi materiale illegale o dannoso. La Commissione europea lavorerà in collaborazione con i coordinatori dei servizi digitali dei Paesi membri per monitorare attentamente le attività di Pornhub, Stripchat e XVideos e garantire il rispetto delle nuove normative.