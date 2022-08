I Tokio Hotel ripropongono un vecchio scatto: come sono diventati?

Il fandom dei Tokio Hotel ha condiviso su Instagram una clip in cui il gruppo ripropone divertito una posa che risale all’epoca di Monsoon.

Una pagina Instagram gestita dal fandom ha condiviso una clip in cui i quattro membri dei Tokio Hotel si rimettono in posa a distanza di anni per riproporre una vecchia foto.

I Tokio Hotel ripropongono un vecchio scatto: la reazione su Instagram

Sulla pagina Instagram “Tokio hotel fanclub”, è stata postata una breve clip in cui il gruppo tedesco si mette in posa riproponendo un vecchio scatto realizzato dalla band all’epoca di Monsoon. Dopo aver riproposto la scena, i quattro membri scoppiano a ridere e si guardano complici e divertiti.

Diversi fan si sono chiesti per quale motivo la band abbia ricreato la posa. Intanto, la pagina del fandom ha corredato il video invitando i followers a commentare la clip e taggare l’account nella prossima foto condivisa in modo tale da avere la possibilità di essere ripostati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tokio Hotel Fanclub (@tokio.hotel.fanclub)

Mentre vige il mistero sull’origine del gesto dei Tokio Hotel riportato dal fandom, meno misteriose sono le avventure che la band ha vissuto dopo l’eclatante successo raggiunto all’inizio del nuovo millennio.

Come sono diventati i membri della band tedesca?

Come sono diventati oggi i Tokio Hotel? Il gruppo emo-pop costituito dai due fratelli gemelli Tom e Bill Kaulitz, Gerog Listin e Gustav Schafer venne fondato quando i suoi membri erano poco più che bambini. Ma, in poco tempo, raggiunsero una fama incredibile non solo in patria ma anche in molti Paesi, inclusa l’Italia.

Il gruppo è stato istituito nel 2001 e hanno avviato la loro carriera cantando in tedesco e in inglese, conquistando milioni di fan.

Nel 2009, poi, la loro carriera ha subito una brusca battuta d’arresto a causa di alcuni problemi legali e, di conseguenza, sono spariti dai radar.

Oggi, anche se non hanno più il seguito di un tempo, i Tokio Hotel continuano a fare musica tant’è che hanno annunciato le date del tour 2023 che farà tappa anche in Italia.