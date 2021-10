Il video di una diretta pubblicato sull'account facebook di Jail Bolsonaro è stato cancellato da Facebook.

“Chi è vaccinato con doppia dose contro il Covid sta sviluppando più velocemente l’Aids”. Durante una diretta facebook, il Presidente Bolsonaro si rende protagonista di una dichiarazione choc che il social network decide di cancellare perchè non suffragata da dati certificati dalla comunità scientifica.

Bolsonaro, affermazione choc su facebook

Da quanto riporta il quotidiano Folha de Sao Paulo, giovedì 21 ottobre, durante una diretta su facebook, brandendo alcuni fogli, Jail Bolsonaro avrebbe dichiarato l’esistenza di un non meglio precisato legame tra i vaccini anti-Covid e la sindrome da immunodeficienza acquisita, per cui, secondo il Presidente, “chi è vaccinato con doppia dose contro il Covid sta sviluppando più velocemente l’Aids”.

La tesi fake di Bolsonaro, interviene Facebook

Si tratta ovviamente di una tesi non validata dal mondo scientifico e che pertanto fornisce informazioni che non vanno assolutamente prese in considerazione.

Perfino il social network di Mark Zuckerberg è dovuto intervenire per evitare che dilagasse la disinformazione. Il post che contenva il video di Bolsonaro è stato infatti cancellato sia dall’account facebook che da quello Instagram del Presidente brasiliano . “Le nostre politiche non consentono di affermare che i vaccini contro il Coronavirus uccidono o causano gravi danni alle persone“, ha detto un portavoce.

Bolsonaro e facebook, una relazione complicata

E non è nemmeno della prima volta che accade. Già a marzo 2020 infatti, era stato cancellato da Facebook un altro messaggio in cui Bolsonaro promuoveva come “trattamento preventivo anti-Covid”, ò’uso della clorochina, farmaco usato contro la malaria.