Ibrahimovic: "Ho chiesto a Helena di sposarmi, ma lei mi ha detto no"

Zlatan Ibrahimovic ha una lunga e importante unione con Helena Seger, madre dei suoi due figli da cui è inseparabile. Nonostante questo a quanto pare lei avrebbe declinato la sua proposta di nozze.

Ibrahimovic: la proposta di nozze

Lo stesso Zlatan Ibrahimovic ha colto tutti di sorpresa svelando per la prima volta che Helena Seger, madre dei suoi due figli, avrebbe rifiutato di sposarlo.

“È successo un paio di anni fa, le ho detto: ‘Dopo 20 anni meriti di sposarti con me’. Lei ha risposto: ‘Non ho bisogno di essere sposata con te per stare con te’. Lei è forte molto forte. Penso che sia bello, perché se lo fai, guadagni più rispetto da parte mia, perché non devo vincere sempre”, ha affermato, e ancora: “Ma adesso basta, ha avuto una possibilità, non ne avrà una seconda. Ha due figli da me, quindi è ancora più grande che essere sposati. Mi ha detto: ‘Ascolta, non ho bisogno di sposarti per dimostrare che sto insieme a te e che abbiamo due maschi’. E ad essere sincero, non ho bisogno di un pezzo di carta per dimostrare che lei è mia. Lei è mia qualunque carta abbiamo tra noi”.

I due si sono conosciuti alla fine degli anni ’90 e la loro unione è tra le più solide e durature dello show business. In futuro ci saranno ulteriori novità sul loro conto? Sui social in tanti sono curiosi di sapere se prima o poi i due convoleranno a nozze.