Helena Seger è un'ex modella svedese da oltre 20 anni compagna di vita di Zlatan Ibrahimovic.

Helena Seger è da oltre 20 anni la compagna di Zlatan Ibrahimovic. I due hanno avuto due figli e non si sono mai sposati, inoltre la liaison avrebbe fatto discutere per via degli 11 anni di differenza tra il calciatore e la moglie.

Helena Seger: chi è

Ex modella e madre di due bambini, Helena Seger è la compagna di Zlatan Ibrahimovic. I due hanno 11 anni di differenza e da oltre 20 sono l’uno affianco dell’altra. Nata in Svezia nel 1970, Helena Seger è da sempre stata molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, ma sono molte le occasioni pubbliche in cui è apparsa insieme a Ibrahimovic. I due si sono conosciuti nel 2001 e lei è diventata, di fatto, la manager del calciatore.

Nel 2006 e nel 2008 Helena Seger ha dato alla luce Maximilian e Vincent, i due adorati figli della coppia. Stando a indiscrezioni lei e Ibrahimovic avrebbero scelto di occuparsi sempre personalmente dei propri bambini, senza l’aiuto di tate o baby sitter.

Durante l’estate 2020 Zlatan Ibrahimovic (che presto sarà ospite del Festival di Sanremo) è stato al centro del gossip per una sua presunta liaison con Diletta Leotta.

I due sono stati avvistati più volte insieme e, del resto, hanno svolto entrambi il ruolo di testimonial per una famosa campagna pubblicitaria. Entrambi hanno smentito i rumor riguardanti la liaison e hanno confermato solamente di avere un ottimo rapporto d’amicizia. Oggi la conduttrice è uscita allo scoperto con Can Yaman.