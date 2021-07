Ida Platano accusata di abusare dei filtri, la replica: “Per tutte quelle che hanno da ridire”

Ida Platano ha replicato contro i detrattori che l'hanno accusata di abusare dei filtri via social.

Ida Platano si è mostrata via social senza filtri mettendo a tacere le voci riguardanti i suoi presunti “abusi di fotoritocco”.

Ida Platano: i filtri

Ida Platano ha sbottato contro gli haters sui social che l’hanno accusata di abusare dei filtri dei social per migliorare il proprio aspetto.

L’ex compagna di Riccardo Guarnieri ha deciso di mostrarsi completamente senza filtri e a seguire ha tuonato: “Per tutte quelle che hanno da dire: sei sempre con i filtri”. Sui social in tanti tra i fan dell’ex dama del trono over le hanno fatto i complimenti per la sua bellezza, e al momento sembra che Ida abbia trovato il modo per ignorare le critiche.

In tanti tra i suoi fan sui social si chiedono se Ida tornerà a Uomini e Donne nel tentativo di trovare l’amore, ma al momento sulla questione non vi sono conferme.

Dopo che la sua storia con Riccardo Guarnieri è definitivamente naufragata Ida Platano ha deciso di trascorre un periodo concentrandosi unicamente su sé stessa. In molti tra i suoi fan sperano che la dama bresciana trovi presto l’amore.

Ida Platano: la rottura da Riccardo

La relazione tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri – che sembravano essere destinati alle nozze – è naufragata nel peggiore dei modi: a Uomini e Donne i due si sono scagliati pesanti recriminazioni e Riccardo è arrivato ad accusare Ida di aver utilizzato lo show unicamente per attirare visibilità su di sé.

La dama in seguito si è confrontata con Roberta Di Padua – altra ex di Riccardo Guarnieri – e le due avrebbero condiviso il loro punto di vista.

“Sembrava non fosse trascorso un solo giorno, le discussioni erano quelle di un tempo e legate tutte al fatto che Riccardo non mi ha mai dato quelle sicurezze di cui ho bisogno“, ha dichiarato Ida in merito alla sua rottura da Riccardo Guarnieri, e ancora: “Cosa che io gli ho sempre fatto presente, ma nei mesi in cui abbiamo vissuto insieme a Brescia abbiamo scoperto cose dell’altro che nessuno dei due immaginava, con cui non c’eravamo mai approcciati prima” ha concluso.

Ida Platano: l’amicizia con Gemma

A Uomini e Donne Ida Platano ha comunque stretto un importante rapporto d’amicizia con Gemma Galgani, che spesso ama farle visita nel suo tempo libero.