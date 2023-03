Attraverso i social Ida Platano è stata costretta a replicare contro gli haters che l’hanno presa di mira per il rapporto con suo figlio.

Ida Platano: il rapporto con il figlio

Ida Platano è finita nell’occhio del ciclone sui social per aver trascorso l’ultimo weekend in compagnia del fidanzato, Alessandro Vicinanza, e senza suo figlio. Sui social c’è chi ha accusato l’ex dama di Uomini e Donne di essere una madre assente e qualcuno è arrivato anche ad insultarla via social definendo una “madre di m***a”. Ida ha personalmente replicato contro i suoi detrattori, e in uno sfogo via social ha scritto: “Non ne posso più. Fate veramente schifo quando parlate di mio figlio, cosa vi interessa? …Fate orrore, fate schifo, come vi permettete? Io faccio la mia vita, vi faccio vedere delle cose mie ma non vi permettete di parlare di mio figlio…Avete rotto…Non state bene”.

Ida ha deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi insieme ad Alessandro Vicinanza e ormai da diversi mesi i due stanno vivendo la loro storia d’amore alla luce del sole. In tanti sui social sono impazienti di sapere se la loro storia sia destinata a durare e se magari i due annunceranno un giorno l’arrivo di un figlio (desiderio confessato dallo stesso Alessandro).