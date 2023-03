Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza: "Non devo giustificarmi"

Diventati noti grazie al trono over di Uomini e Donne, non sono passate inosservate alcune dichiarazioni di Ida Platano e Alessandro Vicinanza.

Diventati noti grazie alla partecipazione al trono over di Uomini e Donne, non sono passate inosservate alcune dichiarazioni di Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Ecco le loro parole.

Uomini e Donne, la storia di Ida Platano e Alessandro Vicinanza

Uomini e Donne è senz’ombra di dubbio uno dei programmi più seguiti e apprezzati. Tra le coppie uscite dal programma che continuano a destare interesse si annovera quella formata da Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Proprio i due ex protagonisti del trono over del dating show targato Maria De Filippi hanno rilasciato un’intervista al settimanale dedicato alla trasmissione che non è passata inosservata. Ecco cosa hanno dichiarato.

Uomini e Donne, le dichiarazioni di Ida Platano e Alessandro Vicinanza

Entrando nei dettagli la coppia ha parlato della propria quotidianità. In particolare la Platano ha affermato: “La nostra storia va benissimo, ma io parlo per me (ride). No, scherzo…vedo che anche Ale sta bene. Viene lui più spesso in questo periodo, ma non perché io non possa o voglia spostarmi“.

Vicinanza dal suo canto ha commentato: “Siamo stati un paio di giorni, ci siamo rilassati molto tra neve e piscine calde. Ci siamo dedicati al nostro benessere. Abbiamo anche mangiato alla grande, come si mangia in Valtellina (ride). È stato un bel week end. In questo periodo preferisco raggiungerla io, sono meno impegnato e mi è più facile!”. Per poi aggiungere: “Amiamo la cucina di pesce. Siamo nati entrambi in posti di mare… Palermo e Salerno, che fanno anche rima. Ci piacciono”.

Soffermandosi su un post di Ida Platano che aveva scatenato le voci di una presunta crisi di coppia, l’ex dama di Uomini e Donne ha dichiarato: “Non era rivolto ad Ale ma a qualcun altro. Non voglio dire chi. Preciso anche che la mia vita non è fatta solo da Alessandro, ci sono tante altre persone. Posto quello che mi va e non devo giustificarmi, ma dico solo che quella frase era diretta ad altri”.