Ida Platano e Alessando a Verissimo: le critiche dei social

Ida Platano e Alessandro Vicinanza saranno tra gli ospiti della puntata di Verissimo del 4 dicembre.

La questione ha sollevato un polverone in rete.

Ida Platano e Alessandro a Verissimo

A poche settimane dalla loro decisione di lasciare insieme Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza e Ida Platano sembrano essere più felici e uniti che mai e nei prossimi giorni i due saranno ospiti a Verissimo, dove potranno finalmente svelare come siano andate queste prime settimane trascorse insieme. Ad annunciare la loro presenza a Verissimo nella puntata del 4 dicembre sono stati i canali ufficiali del programma tv, ma in tanti non sembrano aver apprezzato la questione.

In molti infatti hanno criticato Silvia Toffanin e la produzione del programma per aver ospitato i due, che non sarebbero vip a tutti gli effetti.

Di solito ospitate i Vip”, si legge tra i commenti alla pagina ufficiale dello show, e ancora: “Ormai si marcia sul nulla in TV. La Toffanin potrebbe fare interviste che arricchiscano il telespettatore, non che gettino ancora più nel ridicolo persone non in grado di andare oltre quello che dimostrano”.

Ida Platano e Alessandro non hanno commentato la questione e al momento sembra che i due siano intenti a godersi la loro storia d’amore che, secondo molti, potrebbe durare a lungo.

Ida sembra essere finalmente serena dopo quanto vissuto con Riccardo Guarnieri, con cui la storia è inesorabilmente naufragata dopo numerosi tira e molla. Le cose con Alessandro sono destinate a durare?