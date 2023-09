Ida Platano si confessa: "Alessandro a volte va in crisi. Riccardo? Mai più sentito"

Ida Platano ha confessato come starebbero proseguendo le cose tra lei e Alessandro Vicinanza e ha anche fatto una confessione sul suo storico ex, Riccardo Guarnieri.

Ida Platano: la confessione su Alessandro Vicinanza

A quanto pare oggi Ida Platano è più felice che mai al fianco di Alessandro Vicinanza e ha ammesso che, quando figlio concluderà le scuole medie, le potrebbe prendere in considerazione l’idea di trasferirsi a Salerno insieme al compagno. I due infatti sono più uniti che mai, ma continuerebbero a soffrire il fatto di vivere una relazione a distanza. “Siamo stati parecchio in giro, ci stiamo vivendo davvero tantissimo. Ci sono stati anche dei momenti bassi, come in tutte le coppie. Sotto questo viso d’angelo, c’è dentro un tremendo. Sembra tranquillo e sereno, poi piano piano uno conosce il carattere dell’altro. Ogni tanto se ne va in crisi“, ha rivelato Ida.

L’ex dama di UeD ha anche svelato un retroscena sul suo ex, Riccardo Guarnieri, con cui a quanto pare non avrebbe più avuto contatti dopo la sua ultima esperienza tv. “Non l’ho più sentito. Oggi sono serena e tranquilla, ho una stabilità. Certo, è normale, in una coppia si litiga, si discute. Dopo la mia storia con Riccardo ho capito tante cose, dagli errori si impara e queste cose mi sono servite a provare a non sbagliare ancora. Magari prima volevo tutto e subito, volevo creare una famiglia, ho spinto troppo con Riccardo. Ora non faccio più quelle pressioni”, ha ammesso Ida.