Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez rompono il letto: “Siete tutti malpensanti”

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno deciso di condividere con i fan dei social la loro ultima disavventura casalinga.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno raccontato ai fan dei social la loro ultima disavventura: senza volerlo i due hanno rotto il loro letto.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: il letto rotto

Attraverso le loro stories via scoail Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno raccontato ai fan la loro ultima disavventura: la showgirl e sorella minore di Belen sarebbe salita sul letto per fare il solletico al fidanzato e i due avrebbero finito, senza volerlo, per rompere il loro letto.

“E’ stata una nottata tranquilla, siamo riusciti a sistemare il letto. Non so perché siete tutti malpensanti. Volete sapere la verità? Sono salita sul letto a fargli un po’ di solletico, a noi piace divertirci così”, ha dichiarato la sorella minore di Belen, balzata alle cronache in passato per alcune delle sue dichiarazioni piccanti in merito alla vita con Ignazio sotto le lenzuola. “Ignazio soffre molto il solletico quindi quando voglio disturbarlo glielo faccio.

Non so cosa sia successo al letto, si è distrutto. Lo abbiamo sistemato e quindi anche se mi piace moltissimo dormire sul divano, abbiamo dormito sul nostro letto”, ha concluso Cecilia.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: la storia d’amore

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono conosciuti nel 2017 nella casa del GF Vip e per amore dell’ex ciclista lei ha lasciato l’allora fidanzato Francesco Monte. A seguire i due sono andati a convivere a Milano e più volte Cecilia ha confessato di essere pronta ad avere un figlio con Ignazio: “Vedendo mia sorella ho vissuto tutti gli aspetti della gravidanza e mi è venuta ancora più voglia di diventare mamma.

Sono molto attaccata la mia famiglia e, pensando alla nipotina che sta per arrivare, sogno di avere un figlio o una figlia che cresca con lei”, ha dichiarato Cecilia, da poco diventata zia della piccola Luna Marì.

Ignazio Moser e Cecilia: l’amore

Ignazio Moser non ha mai fatto segreto di aver trovato finalmente la felicità accanto a Cecilia e in tanti si chiedono se la coppia prima o poi convolerà a nozze.

Al momento i due si sono detti intenzionati ad avere un figlio insieme e ormai i loro fan attendono l’importante annuncio da un momento all’altro. Ci saranno altre novità da parte della coppia?