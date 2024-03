L’ex allenatore del Marsiglia, Igor Tudor, firmerà con i biancocelesti un contratto di un anno e mezzo, dopo le dimissioni di Maurizio Sarri in seguito alla sconfitta di lunedì contro l’Udinese.

Igor Tudor: nuovo allenatore della Lazio

L’ex calciatore della Juventus, accompagnato dall’agente Seric, ha incontrato Lotito e il direttore sportivo Mariano Fabiani per trovare l’intesa: l’accordo raggiunto prevede un contratto fino a giugno 2025 con l’opzione per un altro anno con con un ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione.

Martusciello in panchina contro il Frosinone prima di Igor Tudor

Igor Tudor prenderà il posto del dimissionario Maurizio Sarri. Tuttavia, nella trasferta con il Frosinone, in programma sabato 16 alle 20:45 ci sarà Giovanni Martusciello a guidare la squadra biancoceleste. Solamente in seguito verrà ratificato l’accordo con Tudor. Martusciello potrebbe restare poi come vice del mister croato.

Il passato di Igor Tudor

Il croato, con un passato in Italia da giocatore con le maglie di Juventus e Siena, ha poi allenato Udinese e Verona. Dopo l’addio al club veronese, è volato in Francia per allenare il Marsiglia nella stagione 2022/2023, al termine della quale è rimasto svincolato. Dunque, quella della Lazio sarà la terza panchina ufficiale di Igor Tudor in Serie A.