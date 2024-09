Il 7 Ottobre, giorno anniversario, potrebbero presentarsi pericoli per la sicurezza non solo a Roma, ma anche a Milano.

Il 7 Ottobre, giorno anniversario, potrebbero presentarsi pericoli per la sic...

Il 7 Ottobre, giorno anniversario, potrebbero presentarsi pericoli per la sic...

In vista dell'anniversario dell'assalto ad Israele del 7 Ottobre, l'ansia aumenta tra la comunità ebraica. A Roma, c'è preoccupazione per un raduno pro-Palestina non autorizzato. Le misure di sicurezza sono state rafforzate nei luoghi sacri e negli uffici diplomatici.