Il “Blu Celeste tour” di Blanco ha già fatto il tutto esaurito

A pochi giorni dalla vittoria a Sanremo in coppia con Mahmood, il tour italiano di Blanco ha fatto già il tutto esaurito.

Da Sanremo al successo nazionale il passo è breve, anzi brevissimo. Dopo aver trionfato nel Festival in coppia con Mahmood, il tour del giovane Blanco “Blu Celeste” è stato rimasto sold out nel giro di pochissimo. Stando a quanto si apprende sono stati 170mila i biglietti venduti.

Basti pensare che, in una data come quella di Alba – riporta il quotidiano La Stampa – ci sono voluti solo 45 minuti per fare il tutto esaurito.

Tour, tutti i record di Blanco

Nel frattempo “Brividi” è già un brano da record: è stata infatti la canzone più ascoltata di sempre su Spotify Italia con oltre 3 milioni e 300mila stream in sole 24 ore. È inoltre la canzone ha segnato il più alto debutto di sempre piazzandosi al quinto posto nella classifica global della piattaforma.

Grazie a oltre 370 milioni di ascolti sulle piattaforme digitali, l’album “Blu Celeste” ha ricevuto il triplo disco di platino.

“Brividi” è dispobiile sul canale YouTube dell’Eurovision Song Contest

Intanto, da quanto si apprende il brano vincitore del Festival di Sanremo è stato inserito nel canale ufficiale YouTube dell’Eurovision Song Contest. Il prossimo passo sarà quello di tagliare la canzone portandola a 3 minuti così come previsto dal regolamento.

Sarà inoltre da capire se il duo si esibirà cantando in italiano o in inglese: “Dobbiamo ancora pensarci: quello che ci interessa per adesso è portare la nostra musica all’estero“, avevano dichiarato.