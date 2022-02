Mahmood e Blanco si separano: i vincitori di Sanremo continueranno con due percorsi differenti

“Per adesso insieme basta un po’, non voglio vederlo”, ha dichiarato Mahmood non nascondendo che le loro carriere proseguono separatamente.

Mahmood e Blanco si separano? Le dichiarazioni circolate nelle ultime ore hanno alimentato le voci più insidiose e le malelingue sono già pronte a scommettere che tra i due vincitori di Sanremo 2022 non scorra buon sangue. Niente di più falso: i due danno prova della loro sintonia e sono uniti da una bella amicizia.

Gli italiani sono pronti a vederli a Torino, all’Eurovision Song Contest, ma è chiaro che la loro carriera proceda in maniera indipendente. Il duo è nato appositamente per la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, dando vita a una collaborazione vincente. Tuttavia, la carriera di Blanco e quella di Mahmood proseguono separatamente.

Mahmood e Blanco si separano? Le parole che hanno alimentato i sospetti

Dopo alcune dichiarazioni, rilasciate da Mahmood in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, i fan si sono subito allarmati.

La settimana sanremese è stata sicuramente impegnativa e mediaticamente turbolenta. Adesso i due cantanti vorranno godersi un po’ di realx e riprendere in mano i propri progetti. I due, infatti, hanno una carriera già affermata.

Dopo il trionfo a Sanremo 2019, la carriera di Mahmood è in continua ascesa. Per Blanco, invece, ogni canzone si trasforma in disco d’oro o di platino.

Grande sintonia tra Mahmood e Blanco: smentite le indiscrezioni

Le malelingue sono già state messe a tacere: il fatto che Mahmood e Blanco per un po’ saranno distanti non significa che abbiano litigato.

La loro amicizia è più forte che mai. Tuttavia, le rispettive carriere da solisti proseguono l’una parallela all’altra.

Quella di Sanremo 2022 è stata una collaborazione ad hoc, nata grazie a Michelangelo, ma le loro carriere sono separate (ed entrambe continuano a dare grandi soddisfazioni).