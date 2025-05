Il cardinale Giovanni Battista Re e la messa dell’8 maggio

Quest’anno, la messa dell’8 maggio a Pompei sarà presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio. Con i suoi 91 anni, il cardinale Re porta con sé una lunga esperienza e una profonda spiritualità, elementi che arricchiranno la celebrazione della Supplica alla Vergine del Santo Rosario.

Questa messa rappresenta un momento di grande significato per i fedeli, che si riuniscono per esprimere la loro devozione alla Madonna.

Il pontificato di Papa Francesco e la canonizzazione del Beato Bartolo Longo

In una nota ufficiale, l’ufficio comunicazioni del Santuario mariano ha sottolineato che la preghiera di quest’anno sarà colma di riconoscenza per il pontificato di Papa Francesco. Nonostante le difficoltà e il recente ricovero all’ospedale Gemelli di Roma, il Papa ha voluto annunciare la canonizzazione del Beato Bartolo Longo, fondatore del Santuario di Pompei. Questo annuncio ha portato gioia e speranza tra i devoti, che vedono in questo evento un segno di grazia e benedizione.

Il mese di maggio: un periodo di intensa devozione

Il mese di maggio è tradizionalmente dedicato alla devozione mariana, e Pompei si prepara ad accogliere milioni di pellegrini provenienti da ogni parte del mondo. Durante questo periodo, il Santuario diventa un punto di riferimento per coloro che desiderano rendere omaggio alla Madonna del Rosario. I pellegrinaggi a piedi e in bus turistici si intensificheranno, creando un’atmosfera di festa e spiritualità. Le autorità locali hanno previsto misure di sicurezza straordinarie per garantire la tranquillità durante le celebrazioni, in particolare nei giorni di maggiore afflusso.

Un evento che unisce fede e comunità

La celebrazione dell’8 maggio non è solo un momento di preghiera, ma anche un’opportunità per rafforzare i legami tra i membri della comunità e i visitatori. La presenza del cardinale Re, insieme alla partecipazione di numerosi fedeli, rappresenta un forte messaggio di unità e speranza. In un’epoca in cui la fede può sembrare messa alla prova, eventi come questo offrono un’importante occasione di riflessione e rinnovamento spirituale.