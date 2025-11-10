Il Centrodestra in Puglia: Meloni e Salvini Combattano Contro la Sinistra

Il centrodestra si sta preparando per le elezioni in Puglia, con Giorgia Meloni e Matteo Salvini che fanno forti promesse riguardo alla sicurezza e al potenziamento del sistema sanitario.

In un clima politico acceso, il centrodestra si appresta a scendere in campo per le elezioni regionali in Puglia, programmate per il 23 e 24 novembre. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha lanciato attacchi diretti contro la sinistra, definendola supponente e affermando che il futuro della sua giunta non dipenderà dal referendum sulla giustizia, ma esclusivamente dal voto degli italiani.

Accanto a lei, Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, ha enfatizzato il tema della sicurezza, annunciando un decreto specifico per affrontare le problematiche legate ai migranti. “Fuori chi non rispetta i nostri valori”, ha dichiarato, rinnovando i toni forti che hanno caratterizzato la sua retorica in passato.

Il contesto politico in Puglia

Durante un comizio tenutosi al Teatro Team di Bari, con posti esauriti e maxischermi per gli esclusi, Luigi Lobuono, candidato governatore sostenuto dalla coalizione, ha espresso la sua emozione e le sue ambizioni. Ha promesso di creare 200.000 posti di lavoro in soli due anni e di risollevare la sanità pugliese, definita smantellata.

Le sfide della sanità e della crisi xylella

Uno dei punti focali della campagna è la sanità. Meloni ha promesso un incremento delle prestazioni sanitarie, obiettivo che prevede di superare due milioni di prestazioni entro la fine dell’anno. Inoltre, ha criticato la gestione della crisi della xylella, sostenendo che il governo precedente ha fallito nel tutelare i territori colpiti. In questo contesto, è stato annunciato un progetto innovativo per affrontare la situazione.

Le strategie per coinvolgere gli astenuti

Un altro aspetto cruciale per il centrodestra è l’astensionismo. Circa il 40% degli elettori pugliesi tende a non recarsi alle urne, e questa fetta di popolazione viene considerata un potenziale terzo polo nella competizione. Salvini ha sottolineato l’importanza di mobilitare questo elettorato: “Chi non vota per cinque anni non si lamenti se le cose non cambiano”, ha affermato, nel tentativo di responsabilizzare gli indecisi.

La coalizione è unita sotto il segno della sanità e della sicurezza, ma anche le differenze interne sono evidenti. Mentre Meloni e Salvini si concentrano su temi forti, Tajani ha messo nel mirino la figura di Decaro, collegandola direttamente a Emiliano, l’attuale governatore, suggerendo che non ci sarebbero cambiamenti significativi se non ci fosse un cambio di leadership.

Il referendum sulla giustizia e le polemiche nazionali

In parallelo alla campagna elettorale pugliese, si accendono le polemiche sul referendum riguardante la separazione delle carriere dei magistrati. Meloni ha confermato che la maggioranza ha già raccolto le firme necessarie per procedere e ha invitato a un voto popolare che certifichi il supporto degli italiani alla riforma.

La premier ha espresso la sua convinzione che molti magistrati, anche tra le fila della sinistra, sosterranno il provvedimento. Tuttavia, ha anche criticato l’atteggiamento di alcuni intellettuali, definendoli superficiali nella loro analisi e affermando che la riforma rappresenta una libertà per la magistratura.

Il governo, mentre si prepara a fronteggiare le elezioni regionali, tenta di mantenere un profilo alto anche su questioni nazionali. La manovra economica, la sicurezza e la gestione della giustizia si intrecciano nella narrativa del centrodestra, che cerca di dimostrare di avere la situazione sotto controllo e di essere pronto a governare.