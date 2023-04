Il ciclone mette in ginocchio il sud: Brindisi allagata per il maltempo

Centro Sud ancora sotto scacco di una violenta perturbazione ed il secondo ciclone della settimana ciclone mette in ginocchio il meridione: Brindisi è allagata per il maltempo. Ci sono video della città che mostrano gli effetti delle furiose piogge delle ultime ore, piogge che più a nord non hanno risparmiato neanche la Capitale, con danni e disagi a Roma. Il dato è che con temporali e vento vige una allerta gialla sulla Puglia e Brindisi è quasi tutta allagata con gravi disagi al traffico.

Brindisi allagata per il maltempo

Freddo e meteo severo stanno caratterizzando aprile 2023 ed una nuova e violenta ondata di maltempo sta flagellando soprattutto al Centro-Sud. Vide una allerta meteo della Protezione civile in dieci regioni con la perturbazione si sta spostando sullo Jonio dopo aver sommerso molte aree urbane di Brindisi come testimoniato da alcuni video sui social. E a Roma? Non è andata meglio ed i terribili temporali hanno causato disagi in metropolitana ma non solo.

Roma messa in ginocchio

Tutto questo mentre Atac dà l’avviso di alcuni problemi di indisponibilità dei servizi ed un vero black out ha provocato la chiusura parziale della stazione Furio Camillo. In queste ora quest’ultima è stata riaperta ma non quella della stazione Subaugusta, ancora interdetta. L’acqua piovana è entrata dell’ospedale Pertini e si sono registrati 200 interventi dei vigili del fuoco