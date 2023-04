Il compagno la picchia da tre giorni, lei scappa e si rifugia in una banca

Quelle violenze andavano avanti ormai da tre giorni, con il compagno che la picchiava in continuazione, perciò lei scappa e si rifugia in una banca. Da quanto si legge sui media una 26enne del Milanese non sapeva dove andare ed ha varcato il primo uscito che ha visto. Ma cosa è successo? Che alla fine la vittima è riuscita a scappare, con in braccio la figlia di tre anni, solo che non sapeva dove rifugiarsi.

Il compagno la picchia e lei scappa in banca

Ecco perché ha scelto il primo locale che ha trovato: una filiale di banca a Inzago, in provincia di Milano. Banca in cui gli impiegati si sono presi cura di lei ed hanno ascoltato il suo concitato racconto: non era neanche la prima volta che l’uomo la percuoteva e avveniva anche davanti agli occhi spaventati della loro piccola figlia. E con i due che erano in auto nel centro di Inzago con l’uomo alla guida che ha dovuto accostare, la donna ha messo in atto la sua fuga. Una fuga che appunto l’ha condotta presso la filiale di una banca. Da quanto si apprende la vittima era “sconvolta e continuava a guardare verso la porta”.

L’arrivo della Polizia locale e del 118

A quel punto i lavoratori hanno chiamato immediatamente la Polizia locale e un’ambulanza a cui la 26enne ha girato il terribile racconto. La ragazza è stata trasferita all’ospedale di Cernusco sul Naviglio per ricevere tutte le cure, la bambina invece è stata collocata in un posto sicuro. Dal canto suo l’uomo è stato denunciato e sono partite le indagini a suo carico.