Il dicembre di Fratelli d’Italia si apre con il Pd doppiato ed il partito di Giorgia Meloni prosegue la sua luna di miele con gli italiani.

Il dato è che secondo la rilevazione Swg per La7 se si andasse al voto in queste ore FdI sarebbe il primo partito con il 30,8%. La formazione di governo ha guadagnato lo 0,5 per cento su sette giorni fa. E Libero sottolinea che lo stesso Enrico Mentana in sede di tg ha detto: “FdI non aveva mai raggiunto livelli così alti”.

Fratelli d’Italia, Pd doppiato per Swg

Cresce anche la Lega che tocca quota 8,1% e incassa un + 0,3 per cento in sette giorni. Cala Forza Italia che scende al 6,1 per cento perdendo lo 0,4 in sette giorni. E di fatto Fratelli d’Italia quasi “doppia” sia il Movimento Cinque Stelle che il Pd.

Cala Forza Italia, sale il Terzo Polo

Il partito di Giuseppe Conte è al 16, 6%. Il Pd invece è al 15,4%.

E gli altri? Il Terzo Polo con Italia Viva e Azione in odor di federazione sale all’8,2% guadagnando uno 0,1 per cento. In calo Verdi e Sinistra “alle prese con il caso Soumahoro” con un 4%. Per quanto riguarda +Europa di Emma Bonino la formazione sale al 3 per cento mentre è stabile al 2,2 per cento Italexit di Paragone.