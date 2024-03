Re Carlo III ricompare, soltanto in video, per il discorso di Pasqua dopo la notizia del cancro di Kate Middleton: sarà trasmesso domani durante una funzione del Royal Maundy nella cattedrale di Worcester.

Il video di Re Carlo dopo le notizie di cancro per la Royal Family

Secondo le prime notizie il Re esorterà la nazione a “servirsi e prendersi cura l’uno dell’altro”.

Dirà di come Gesù abbia dato un «esempio di come dovremmo servirci e prenderci cura gli uni degli altri» e di come «abbiamo bisogno e traiamo grande beneficio da coloro che ci tendono la mano con amicizia, soprattutto in un momento di bisogno».

Re Carlo è stato raffigurato seduto alla sua scrivania nella Sala del XVIII secolo di Buckingham Palace mentre registrava il suo messaggio a metà marzo.

Il discorso di Re Carlo in occasione della Pasqua

Il re non farà riferimento alla sua battaglia personale contro il cancro, né a quella di Kate. Tuttavia, le parole del sovrano sono già viste come un modo per riconoscere le difficoltà che sta affrontando la monarchia.

Re Carlo e il Royal Maundy

Il Maundy Service è una cerimonia che si tiene il Giovedì Santo ispirandosi all’ultima cena di Gesù e all’atto d’umiltà del lavaggio dei piedi ai discepoli, il re, in quanto capo della Chiesa Anglicana, distribuisce speciali monetine coniate per l’occasione a 75 uomini e 75 donne. Persone scelte tra coloro che, nel corso dell’ultimo anno, si sono distinti ponendosi al servizio delle comunità britanniche.