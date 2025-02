Un’aula semivuota e un governo in crisi

La scena che si è presentata nell’aula di Montecitorio durante la discussione della mozione di sfiducia contro la ministra del Turismo, Daniela Santanché, è emblematicamente rappresentativa della crisi politica che attraversa il governo. Con solo undici deputati di Fratelli d’Italia presenti, l’assenza della maggioranza ha fatto emergere un clima di isolamento per la ministra, già sfiduciata dai suoi stessi alleati. Le opposizioni, unite nel loro attacco, non hanno perso l’occasione per sottolineare questa debolezza, gridando “vergogna!” mentre la discussione si svolgeva.

Le reazioni delle opposizioni

Elly Schlein e Giuseppe Conte, leader rispettivamente del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, hanno seguito con attenzione gli interventi, evidenziando la mancanza di sostegno per Santanché. La ministra, seduta accanto ai colleghi Musumeci e Ciriani, ha mostrato un atteggiamento di calma, ma la sua posizione è sempre più precaria. La mancanza di interventi a difesa della sua operato da parte dei membri della maggioranza è un chiaro segnale di quanto sia fragile la sua situazione. La chiusura della discussione da parte del vicepresidente Rampelli ha ulteriormente accentuato il senso di impotenza che aleggiava nell’aula.

Un futuro incerto per la ministra

Con la replica della ministra rinviata alla prossima seduta e il voto previsto tra un paio di settimane, il futuro di Daniela Santanché appare incerto. La sua determinazione a non dimettersi potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio, in un contesto politico in cui la fiducia è già stata minata. La situazione attuale non solo mette in discussione la sua leadership, ma solleva interrogativi più ampi sulla stabilità del governo stesso. In un momento in cui le opposizioni sembrano più unite che mai, la ministra del Turismo dovrà affrontare una battaglia difficile per mantenere la sua posizione e il supporto della maggioranza.