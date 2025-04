Il desiderio di un papa italiano

Il cardinale Gualtiero Bassetti, ex presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha recentemente condiviso le sue riflessioni sul futuro della Chiesa e sulla possibilità di un nuovo papa italiano. In un’intervista rilasciata ad ANSA, Bassetti ha espresso il suo auspicio per un Francesco II, sottolineando che, dopo il pontificato di Papa Francesco, un successore con lo stesso nome sarebbe ben accolto.

Tuttavia, ha anche messo in evidenza le sfide che un futuro pontefice potrebbe affrontare, in particolare la necessità di avere il coraggio di intraprendere un cammino di rinnovamento.

Il bilancio del pontificato di Papa Francesco

Durante l’intervista, Bassetti ha tracciato un bilancio del pontificato di Jorge Mario Bergoglio, evidenziando come la sua forza sia stata alimentata dalla fede e dalla speranza. Nonostante le critiche e le resistenze incontrate lungo il cammino, il cardinale ha sottolineato che Francesco ha saputo affrontare le difficoltà con determinazione. “È stato un gigante”, ha affermato Bassetti, riconoscendo il peso dei sacrifici che il papa ha dovuto affrontare per portare avanti il suo messaggio di rinnovamento.

Le sfide del futuro

Guardando al futuro, Bassetti ha tracciato un profilo delle figure che potrebbero emergere come potenziali successori di Francesco. Sebbene non abbia fatto nomi specifici, ha sottolineato che ci sono cardinali di valore che potrebbero avere il coraggio di continuare il lavoro di rinnovamento della Chiesa. Tuttavia, ha anche avvertito che non tutti possiedono la completezza necessaria per guidare l’istituzione con la stessa visione e determinazione di Francesco. La questione di un papa italiano è stata affrontata con un certo scetticismo, poiché i cardinali italiani sono attualmente in numero limitato e alcuni di loro sono prossimi al limite d’età.

La collegialità e l’importanza della comunicazione

Bassetti ha messo in evidenza l’importanza della collegialità tra i cardinali di tutto il mondo, sottolineando che è fondamentale che si conoscano e si parlino. La Chiesa è universale e, per affrontare le sfide attuali, è necessario che i futuri leader ecclesiastici siano in grado di comunicare e collaborare efficacemente. Infine, il cardinale ha concluso affermando che l’età del futuro pontefice non è un fattore determinante; ciò che conta è la capacità di comprendere e affrontare le problematiche della Chiesa in un contesto in continua evoluzione.