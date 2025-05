Il passaggio di consegne

Questa mattina, presso l’aeroporto militare di Ciampino, si è svolta la cerimonia di avvicendamento alla guida dell’Aeronautica Militare. Il generale di squadra aerea Antonio Conserva ha preso il posto del generale di squadra aerea Luca Goretti, in un evento che ha visto la partecipazione del ministro della Difesa, Guido Crosetto, e del capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano.

Questo passaggio di consegne segna un momento cruciale per l’Aeronautica, che si trova ad affrontare sfide sempre più complesse nel contesto attuale.

Le parole del ministro della Difesa

Durante la cerimonia, il ministro Crosetto ha sottolineato l’importanza di rafforzare l’integrazione tra le forze armate e il sistema industriale nazionale. “È fondamentale valorizzare le competenze interne e costruire un modello che unisca efficienza, trasparenza e progettualità”, ha dichiarato. Crosetto ha evidenziato la necessità di avere persone pronte a mettersi in discussione, poiché i tempi attuali richiedono un approccio innovativo e critico. La sinergia tra le diverse componenti delle forze armate, secondo il ministro, deve generare un valore esponenziale, non limitarsi a una semplice somma di contributi.

Il contributo del generale Goretti

Il generale Portolano ha ricordato l’approccio multidimensionale e collaborativo che ha caratterizzato il mandato del generale Goretti. Sotto la sua guida, l’Aeronautica Militare ha dimostrato una notevole versatilità, garantendo la sicurezza di eventi significativi, come le esequie di Papa Francesco e il conclave che ha portato all’elezione di Papa Leone XIV. Il generale Goretti, nel suo discorso di commiato, ha espresso gratitudine verso gli uomini e le donne dell’Aeronautica, elogiando il loro operato silenzioso e mirabile, sia in Italia che all’estero.

Le sfide future per il generale Conserva

Il generale Antonio Conserva, nel suo intervento, ha dichiarato di sentirsi “onorato” del nuovo incarico e ha sottolineato l’importanza di capitalizzare le esperienze passate. “Dobbiamo innovare e dotarci di capacità che esprimano un adeguato livello di deterrenza”, ha affermato, evidenziando la necessità di affrontare anche attori malevoli lontani. La sua visione per l’Aeronautica Militare si concentra su un futuro in cui l’innovazione e la preparazione siano al centro delle operazioni, garantendo così la sicurezza nazionale in un contesto globale in continua evoluzione.