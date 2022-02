Il generale Figliuolo: “Il virus sta arretrando ma circola ancora”

Per il generale Figliuolo adesso "si entra in una fase più favorevole, il virus sta arretrando ma circola ancora, senza booster conseguenze ben diverse"

In una intervista a Repubblica il generale Francesco Paolo Figliuolo lo ha spiegato chiaramente a metà fra soddisfazione e cautela: “Il virus sta arretrando ma circola ancora”. Poi però il Commissario per l’emergenza Covid ha annunciato che con questa situazione si potrà presto procedere al bilanciamento delle risorse sanitarie.

Figliuolo, il virus che sta arretrando e che “libera” la sanità ordinaria

Che significa? Che se contagi e ricoveri continueranno a calare si potrà tornare a gestire le emergenze sanitarie “convenzionali” a pieno regime. Tuttavia “il virus circola, l’attenzione resti alta, si entra in una fase più favorevole, in cui le risorse sanitarie potranno essere ribilanciate verso la cura delle patologie gravi e la prevenzione”.

L’accelerazione sulla dose booster decisiva e la quarta dose che non è in agenda

Ha aggiunto poi Figliuolo entrando nel merito della campagna vaccinale: “Senza l’accelerazione sul booster ci sarebbero state ben altre conseguenze, anche sull’economia”. E dopo la booster? “Una quarta dose come le precedenti per ora non è prevista: se necessario in futuro, se non ci saranno emergenze, si farà in farmacia o dal dottore”.

Il generale, Sanremo e Fiorello che lo ha evocato all’Ariston

Poi in chiosa scherzosa Figliuolo ha commentato la citazione dall’Ariston di Fiorello: “Io a Sanremo? Ho gradito la battuta di Fiorello, sono contento sia tornato il pubblico”.