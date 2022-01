Per potersi recare in banca in zona arancione o rossa servirà, oltre al green pass, prendere un appuntamento: è quanto ha deciso l'Abi.

Dopo la stretta varata dal governo che prevede l’obbligo di green pass base (ottenibile con tampone negativo) per entrare in banca, l’Abi ha stabilito ulteriori restrizioni per accedere ai locali: nei territori in zona arancione o rossa sarà necessario prendere un appuntamento.

Banca, in zona arancione o rossa solo su appuntamento

La decisione è stata presa durante la riunione del 27 gennaio 2022 intercorsa tra l’Associazione bancaria italiana e i sindacati. L’accesso della clientela alle filiali nelle due fasce di maggior rischio avverrà dunque solo previa prenotazione, “fermo restando che saranno garantite le esigenze non programmabili della clientela stessa solo per operazioni di cassa“. Con questa decisione, è stato specificato, le banche hanno adeguato le misure per la salvaguardia della salute e della sicurezza delle lavoratrici e lavoratori e della clientela alla luce dell’evoluzione della situazione sanitaria e dei provvedimenti normativi di recente adottati.

Banca, in zona arancione o rossa solo su appuntamento: la misura

Il prossimo incontro tra Abi e sindacati per valutare le misure adottate avrà luogo il 28 febbraio e successivamente entro il 31 marzo 2022. Un incontro in cui presumibilmente si adatterà la decisione a eventuali nuovi provvedimenti del governo, tra cui quello di eliminare il sistema a colori lasciando solo la zona rossa.