Il “male oscuro” di Ilary Blasi: è polemica per la copertina

La copertina di un noto settimanale dedicata a Ilary Blasi ha sollevato un'aspra bufera in rete.

Una copertina di Diva e Donna dedicata a Ilary Blasi ha sollevato una vera e propria bufera in rete.

Ilary Blasi: la copertina e la bufera

Diva e Donna ha dedicato la sua ultima copertina a Ilary Blasi e nel titolo del numero in questione si legge: “Il male oscuro di Ilary Blasi”, e ancora: “Dopo l’addio con Totti la sua magrezza è diventata inquietante”.

Il settimanale sembra dunque fare insinuazioni su una presunta, eccessiva magrezza della conduttrice o, peggio, su una sua ipotetica anoressia. Il titolo del settimanale ha fatto storcere il naso a fan e lettori, e anche alcuni addetti ai lavori hanno commentato la vicenda. Tra questi Giuseppe Candela, che ha scritto: “Diva e Donna parla di male oscuro, magrezza inquietante, allarme scattato ci sta dicendo che praticamente è vicina all’anoressia. Questa cover su Ilary Blasi non è meno sbagliata di quelle ridicole sulla Incontrada”.

La conduttrice replicherà alla questione?

Le vacanze di Ilary Blasi

Dopo aver annunciato il suo addio a Francesco Totti, Ilary Blasi è partita per una lunga vacanza che l’ha portata in Tanzania, sulle Dolomiti e per finire in Croazia. Al momento sembra che lei e l’ex calciatore siano intenzionati a risolvere la loro separazione in forma strettamente privata, e in tanti tra i loro fan sono impazienti di scoprire ulteriori dettagli in merito alla vicenda.