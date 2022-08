Ilary Blasi sulle Dolomiti: “Parlava di Totti e diceva che…”

Ilary Blasi è in vacanza alle Dolomiti e qualcuno l'avrebbe sentita parlare di Totti.

Dopo la Tanzania e Sabaudia, Ilary Blasi è partita per le Dolomiti dove, secondo indiscrezioni, sarebbe stata sentita parlare di Totti con una persona a lei vicina.

Ilary Blasi sulle Dolomiti

Dopo aver trascorso parte delle sue vacanze in compagnia dei figli e dopo aver incontrato il suo ex marito, Francesco Totti, a Sabaudia, Ilary Blasi sarebbe partita per le Dolomiti.

Lì sembra che una fonte vicina a Deianira Marazano abbia sentito parlare l’ignara conduttrice con un’amica. Ilary le avrebbe detto di aver preso tutte le cose e di aver affermato che adesso i figli sarebbero in vacanza insieme al padre. Sulla questione ovviamente non vi sono conferme e, per il momento, Ilary Blasi e Francesco Totti continuano a mentere il massimo riserbo sulla separazione e sui motivi che li avrebbero condotti a dirsi addio.

Ilary Blasi: le indiscrezioni

Secondo i rumor in circolazione come Totti anche Ilary avrebbe un nuovo partner. La showgirl avrebbe deciso di lasciare l’ex calciatore dopo aver scoperto – attraverso un investigatore privato – il legame tra lui e Noemi Bocchi. In tanti sono impazienti di saperne di più e sperano che prima o poi i due – che insieme hanno rappresentato una delle coppie d’oro dello show business italiano – annuncino il loro ritorno di fiamma.