Il Ministero della Salute avvisa: "Frammenti di vetro in un lotto del pesto C...

Il Ministero della Salute avvisa: "Frammenti di vetro in un lotto del pesto C...

In un’allerta alimentare, pubblicata sul sito de Ministero della Salute, viene comunicato che un lotto di pesto alla genovese a marchio Coop è stato ritirato dai supermercati. Questo perché all’interno delle confezioni potrebbero esserci dei frammenti di vetro. La raccomandazione, da parte del Ministero della Salute, è quella di non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita.

Leggi anche: Omicidio Vanessa Ballan: attesa per i risultati dell’autopsia

Il lotto ritirato dai supermercati

Un lotto del pesto alla genovese, a marchio Coop, è stato ritirato dai supermercati. Alla base di questa decisione da parte del Ministero della salute c’è il rischio chimico: infatti, all’interno delle confezioni potrebbero esserci dei frammenti di vetro. Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è Lm278, quello con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 5 gennaio 2025 e l’unità di vendità è rappresentata dalla confezione in vaschette da 190 grammi. Il pesto è stato prodotto dall’azienda Clas Spa, nello stabilimento di via Monte Pasubio 37 di Chiusanico, in provincia di Imperia.

Le ultime allerte alimentari

Da ricordare, tra le ultime allerte alimentari pubblicate sul sito del Ministero della Salute, quella dei due lotti di formaggio pecorino Deluxe dai supermercati Lidl per rischio listeria; sempre la Lidl ha richiamato numerosi lotti di taralli multipack Certossa gusto classico, per allergeni non dichiarati in precedenza.

Leggi anche: Investito da pullman dopo essere sceso dal furgoncino: muore senegalese di 70 anni