Il nuovo video di Zelensky e le polemiche perché “sembra un trailer”

“Questa era la mia casa, questi erano i miei amici, questi erano i miei cani”: il nuovo video di Volodymyr Zelensky e le polemiche perché “sembra un trailer”

Il nuovo video pubblicato sui social dal presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha scatenato una serie di polemiche perché “sembra un trailer”. A sottolineare questa chiave di lettura che comunque traspare oggettivamente è stata anche Selvaggia Lucarelli, che su su Twitter ha scritto senza mezzi termini: “Comunque la guerra montata dalla comunicazione di Zelensky e postata da Zelensky come se fosse il trailer di film su Netflix è disturbante”.

Nuovo video di Zelensky e polemiche

In effetti la scelta di quel particolare montaggio sembra dare un tono “pubblicistico” alla guerra subita da Kiev che non è il massimo. Il video si apre con Zelensky ed il suo staff che percorrono in slow motion una strada ucraina bombardata, poi parte un montaggio serrato di immagini truculente e commoventi, con bambini feriti e dolore. Il tutto contrappuntato da scritte: “Questa era la mia casa, questi erano i miei amici, questi erano i miei cani”.

Un presidente voce narrante

La voce narrante con una musica di atmosfera “da cupa a riscatto” è quella di Zelensky stesso che accompagna lo spettatore (è il caso di dirlo) verso il finale orgoglioso: “Questa era la mia casa, questi erano i miei amici, questi erano i miei cani”. L’Ucraina era bellissima, ma adesso diventerà grande, la grande Ucraina”.