Avevano condiviso moltissime battaglie politiche e bei momenti di cordialità assoluta ed oggi è arrivato il terribile racconto di Giorgia Meloni sull’amico e collega Andrea Augello e su come la premer aveva saputo che quell’amico lo avrebbe perso: “Mi ha detto che stava morendo”. La Presidente del Consiglio ha voluto ricordare il senatore scomparso a 62 anni ai funerali che si sono tenuti oggi. Augello era morto venerdì scorso e nella Basilica di Santa Maria in Ara Coeli gli è stato reso l’addio terreno.

Il racconto di Giorgia Meloni sull’amico Augello

A darglielo non solo familiari e i colleghi dell’esponente di Fratelli d’Italia ma anche la premier. La moglie di Augello, Roberta Angelilli, che è vicepresidente della Regione Lazio ha dichiarato: “Voglio ringraziarvi per la straordinaria partecipazione, per l’affetto, la commozione, l’amore e la vicinanza di oggi e di questi giorni. Andrea era un uomo sobrio e essenziale, non amava la retorica, le ritualità, però oggi sono sicura che se fosse qui sarebbe, anzi lui oggi è felice”.

“Gli volevo sinceramente bene, lui era così”

Giorgia Meloni ha preso la parola e ha detto: “Non è una cosa facile quella che Andrea ha voluto facessi questa mattina, non solo perché io gli volevo sinceramente bene, ma anche perché è difficile parlare al funerale di un uomo che avrebbe detestato essere compatito. E io credo che questa sia anche la cosa che più di tutte ha sofferto del male che ce lo ha portato via. Per le persone che amava sapeva di essere un punto di riferimento insostituibile”. Poi il racconto che è stato tremendo ed iconico al contempo dell’indole dello scomparso: “Mi aveva chiesto un appuntamento urgente, gli dico ‘dimmi Andrea, ho 20 minuti’. Lui mi guarda e senza muovere un muscolo mi dice ‘sto morendo’. Io non riesco a dire niente e allora lui mi guarda e fa ‘non fare così Giorgia, pensa a me che devo dirti che sto per morire in 20 minuti’. Andrea era così”.