Il Real Madrid punta su Allegri dopo l’addio di Zidane: trattative in corso

Il Real Madrid è in cerca di un allenatore dopo il divorzio con Zidane: in cima alla lista dei blancos ci sarebbe Allegri.

Dopo l’addio già annunciato di Zinedine Zidane al Real Madrid, il club starebbe puntando le proprie attenzioni su Massimiliano Allegri. L’agente dell’ex allenatore della Juventus era stato avvistato a Madrid martedì 25 maggio.

Real Madrid punta su Allegri

In Spagna sono ormai convinti che il destino di Zidan sia lontano dai blancos, tanto che diversi media sostengono che il tecnico francese sarebbe pronto ad un passo indietro perché poco convinto dai programmi che il presidente Florentino Perez gli avrebbe già sottoposto. In particolare gli sarebbe già stato comunicato quali giocatori resteranno e quali andranno via e senza margine di discussione. La prossima settimana potrebbe dunque arrivare l’annuncio ufficiale del divorzio mentre la squadra sta già pensando alla figura del nuovo allenatore.

In pole position ci sarebbe Massimiliano Allegri, definito da Ramon Calderon, ex presidente del Real Madrid, “un grandissimo allenatore che andrebbe bene per qualsiasi club, incluso il Real Madrid. Ma bisogna prima capire se Zidane davvero andrà via“. Il tecnico livornese, che ha sul piatto le offerte di Inter e Juve, non sembra però interessato all’avventura spagnola.

Real Madrid punta su Allegri: contatti anche con Conte

La recente rottura di Antonio Conte con l’Inter ha inoltre fatto salire vertiginosamente le quotazioni dell’allenatore pugliese, già vicinissimo alla panchina del Real nell’ottobre del 2018.

Lo stesso Calderon ha ammesso che ci sono stati contatti tra lui con la squadra: come il collega può allenare club di primissimo livello dopo aver avuto esperienze importanti e aver vinto lo scudetto con l’Inter, ma al momento non c’è nulla di definitivo.