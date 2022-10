Il regalo di L-gante: il nuovo flirt di Wanda Nara

La show-girl volta pagina, la nuova fiamma le fa "Il regalo più bello"

C’erano state voci ed indizi, prontamente smentite, ma ora confermate da una storia Instagram. Si tratta del tanto chiacchierato flirt tra Wanda Nara, che recentemente si è separata dal calciatore del Galatasaray Mauro Icardi, e il rapper argentino L-gante.

Vano l’estemo tentativo di Icardi di sistemare le cose con la donna volando in Argentina settimana scorsa. La crisi tra i due andava avanti già da tempo tra storie su Instagram, accuse di tradimento nei confronti del calciatore, riappacificazioni e nuove crisi, sembra proprio che la questione sia giunta al capolinea.

La nuova love story di Wanda

A dare per primo la scottante notizia il noto conduttore sudamericano Pepe Ochoa: «Abbiamo finito di registrare con Juana Viale e Mirtha Legrand e vi consiglio di non perdere il programma domani sera perché L-Gante conferma la sua relazione con Wanda Nara». La show-girl ovviamente non è rimasta in silenzio sulla questione, così quando un follower le ha chiesto quale fosse il più bel regalo ricevuto recentemente la risposta ha tirato in ballo proprio il rapper: «Una canzone, la più bella di tutte.

Ma penso che non si deciderà mai a tirarla fuori». In questo caso i riferimenti sembano proprio non essere casuali.