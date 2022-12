L’ultima puntata della seconda stagione di “Parla Con Lei”, il format dedicato all’analisi delle emozioni della GenZ con il supporto di una psicologa professionista in onda sul canale 2WATCHtv, è stata dedicata interamente al mondo del sesso raccontato da una sessuologa e commentato dalle host Paola Ciardi e i suoi ospiti.

La puntata è stata davvero evocativa, capace di mettere sin da subito in risalto i problemi, le criticità, il benessere e tutto ciò che ruota intorno ad un mondo che ancora oggi sembra un grande taboo.

Il sesso raccontato da una sessuologa

La puntata è stata svolta interamente in compagnia di Eleonora Sellitto, nota sessuologa e psicoterapeuta che negli ultimi tempi si è fatta spazio su TikTok, ritagliandosi un corner personale in cui parla del sesso in tutte le sue sfaccettature.

Grazie alla dottoressa e all’aiuto della Host Bunnynatasha accompagnata da Federica Casula, la psicologa social presente in tutte le puntate che offre supporto agli utenti durante le live, sono stati toccati temi interessanti come l’educazione sessuale, le difficoltà legate al sesso in giovane età, le criticità delle aspettative basate sui video per adulti, e molti altri.

Educazione sessuale nelle scuole

Uno dei problemi emersi dalla live è il poco interessamento della sfera sessuale da parte delle istituzioni scolastiche.

Durante la diretta, sia gli ospiti che gli spettatori hanno riconosciuto quanto, in un periodo come quello attuale in cui i giovani tendono ad avere i primi rapporti molto presto, sarebbe errato lasciare che i abbiano a disposizione soltanto internet come fonte di informazione su argomenti di questo genere. La possibilità di informarsi su internet è sicuramente una opportunità ma può nascondere insidie e avallare o aggravare problemi già presenti alla base della sfera sessuale dell’individuo.

In relazione a ciò si parla anche di difficoltà, di criticità nell’atto sessuale per i giovani appartenenti alla GenZ. Sempre più spesso i ragazzi si trovano ad affrontare le prime esperienze in giovane età, e come reso noto dalla dott. ssa Sellitto, approcciarsi ad un rapporto avendo come standard o miti quelli dell’internet può risultare un problema e sfociare in complessi molto più gravi.

La percezione del sesso

Uno dei grandi temi toccati è stato quello della percezione del sesso in Italia ma in generale nel mondo.

Ancora oggi difatti il sesso è visto come un forte taboo, ed ancora peggio, un disvalore per le donne che sembra non ne possano mai parlare liberamente senza dare sfogo a critichè o commenti spiacevoli.

Parla con lei tornerà in onda a gennaio con la terza stagione. Se hai temi su cui vorresti confrontati con la psicologia_social Federica Casula durante le prossime puntate scrivi a info@2w.gg