Loredana Berté si presenta con un brano dal titolo “Pazza”, ma di cosa parla. Scopriamo di più sul pezzo dell’iconica cantante.

Loredana Bertè, Sanremo 2024

Loredana Bertè arriva al festival di Sanremo 2024 con il brano “Pazza”. si tratta della dodicesima apparizione per la cantante, con un brano scritto insieme a l. Chiaravalli, A. Bonomo e A. Pugliese. Nonostante le tante partecipazioni sul palco dell’Ariston, non è ancora riuscita a vincere la kermesse, venendo però premiata nel 2008 con il premio alla carriera città di Sanremo, mentre nel 2019 le è stato assegnato il premio pubblico dell’Ariston. L’orchestra durante la sua esibizione sarà diretta dal maestro Luca Chiaravalli.

Il significato di “Pazza”

La natura rock della canzone si lega alle riflessioni di Loredana Bertè, sul modo in cui è stata giudicata durante la sua carriera, come quando canta: “adesso vado dritta a ogni bivio, va bene sono pazza che c’è… prima ti dicono sei pazza e poi, poi, ti fanno santa”. ha raccontato così il brano nell’intervista a RaiPlay: “è autobiografica: io di solito mi odio abbastanza, ma ultimamente invece mi amo disperatamente. Essere normali per me oggi è la più grande trasgressione“.