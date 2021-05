Il Traditore in onda il 24 maggio su Rai 1 alle 21.25. Scopriamo la trama e il cast del film che racconta le vicende del criminale Tommaso Buscetta

In onda lunedì 24 maggio alle 21.25, sul primo canale, ci sarà il film Il Traditore. Prosegue la ricca programmazione di Rai 1 dedicata al 29esimo anniversario della strage di Capaci.

Il Traditore in prima visione su Rai 1

Per la prima volta in chiaro, su Rai 1, va in onda Il Traditore. La pellicola ha vinto 7 nastri d’argento tra cui Miglior Film, Regia, Attore protagonista. Ma anche 2 Globi d’oro e 6 David di Donatello. Un cast di stelle animerà la prima serata su Rai 1, da Pierfrancesco Favino a Maria Fernanda Cândido.

Il Traditore su Rai 1: la trama

Il Traditore è un film di Marco Bellocchio (autore anche del soggetto e della sceneggiatura).

Nella Sicilia dei primi anni ‘80 è in corso una guerra tra le cosche mafiose per il controllo sul traffico della droga. Il boss Tommaso Buscetta fugge in Brasile per nascondersi e, da lontano, assiste impotente all’omicidio dei suoi due figli e del fratello a Palermo. Dopo l’arresto da parte delle autorità brasiliane, il criminale viene estradato in Italia. Tornato in patria, Buscetta prende una decisione epocale, che permetterà di fare luce sulla struttura interna di cosa nostra, sulle sue regole e sul suo funzionamento: incontrare il Camagistrato Giovanni Falcone e collaborare con la giustizia.

Il Traditore, il cast del film su Rai 1

Presentato al Festival di Cannes del 2019, Il Traditore vanta un cast di stelle, a partire dal protagonista, Pierfrancesco Favino, che vestirà i panni di Tommaso Buscetta. Al suo fianco Maria Fernanda Cândido che interpreterà Maria Cristina de Almeida Guimarães. Poi Fabrizio Ferracane vestirà i panni di Pippo Calò, Fausto Russo Alesi sarà Giovanni Falcone e Luigi Lo Cascio sarà Salvatore Contorno. Goffredo Maria Bruno invece interpreterà Stefano Bontate, mentre Nicola Calì vestirà i panni del boss Totò Riina. Vedremo anche Giovanni Calcagno interpretare Gaetano Badalamenti, Bebo Storti sarà l’avvocato Franco Coppi. Gabriele e Paride Cicirello interpreteranno i figli del boss, Antonio e Benedetto Buscetta. Poi Elia Schilton sarà un giornalista, Alessio Praticò interpreterà Scarpuzzedda e Pier Giorgio Bellocchio sarà Cesare. Anche altri attori prenderanno parte a Il Traditore, come Rosario Palazzolo, Antonio Orlando, Fabrizio Romano, Marilina Marino e Maria Amato. Pippo Di Marca, infine, vestirà i panni di Giulio Andreotti.