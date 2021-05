Can Yaman nega il saluto, fan in rivolta: la polemica social

Can Yaman ha negato il saluto ai fan e sui social è stato travolto da una valanga d'insulti.

Sui social hanno iniato a circolare alcune immagini di Can Yaman che, uscito dalla sua abitazione a Roma, avrebbe evitato volutamente di salutare i fan all’ingresso.

Can Yaman nega il saluto i fan

Can Yaman ha volutamente evitato di salutare i fan assiepati al portone d’ingresso della sua abitazione e ha negato loro anche autografi o foto insieme.

Il video della vicenda ha scatenato un putiferio sui social, dove in tanti hanno criticato Yaman per la poca gentilezza dimostrata nei confronti dei suoi ammiratori. “Il saluto non si nega a nessuno”, ha scritto un utente sui social, e ancora: “Yaman potrebbe dimostrare maggior gratitudine verso le persone a cui deve il successo”, ha commentato un altro. Qualcuno tra i fan dell’attore ha però preso le sue difese: lo stesso Yaman infatti si è più volte lamentato per le continue attenzioni – indesiderate – ricevute.

Nei mesi scorsi l’attore è stato addirittura costretto a cancellare i suoi canali social per cercare di preservare la sua privacy una volta emersa love story con Diletta Leotta.

Can Yaman: il rapporto con i fan

Le continue attenzioni a lui riservate da parte dei fan (che si sono spinti fino ad attenderlo fuori dagli hotel e fuori dalla sua abitazione) hanno spinto Can Yaman a modificare il suo comportamento nei loro confronti.

Nel pieno dell’emergenza Coronavirus l’attore era finito al centro di una bufera per essersi prestato a selfie e autografi con i suoi fan incurante delle norme in vigore. Stavolta il fidanzato di Diletta Leotta ha tirato dritto per la sua strada raggiungendo l’autista che lo aspettava a pochi metri dal portone della sua abitazione. I fan non hanno preso bene la questione e sui social si sono aizzati contro di lui.

Can Yaman: la lovestory con Diletta Leotta

Anche Diletta Leotta si è lamentata via social per le attenzioni morbose da lei ricevute. La conduttrice ha affermato che qualcuno si sarebbe spinto persino ad avvicinare un drone alle finestre della sua abitazione per poterla spiare. Maurizio Costanzo e Barbara D’Urso le avevano suggerito di “cancellarsi” dai social per preservare maggiormente la sua privacy senza dare adito ad ulteriori richieste da parte di fan, ammiratori e paparazzi. La conduttrice e Can Yaman troveranno il modo di proteggere la loro riservatezza?