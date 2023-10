Il trucco usato dalle salumerie per far spendere di più ai clienti

Ecco un trucco di cui sicuramente non ti sarai accorto, usato da salumerie e supermercati per far spendere di più ai clienti.

Il trucco delle salumerie

Andare a fare la spesa è diventato molto costoso ultimamente. Ognuno decide dove recarsi per risparmiare, tuttavia c’è chi nonostante il caro prezzi preferisce non scendere a compromessi sulla qualità.

In generale, gli alimenti vengono scelti presso il negozio – che sia supermercato o piccola bottega di paese – che garantisce il miglior rapporto qualità-prezzo.

Si cerca di mangiare bene e spendere poco ma c’è un trucco che usano i negozianti per far spendere di più. Una di queste strategie è messa in atto ogni giorno dalle salumerie.

“Sono due etti e venti, che faccio lascio?”. Questa frase l’avremo sentita migliaia di volte e chiaramente tutti noi accettiamo l’eccesso, ecco questo è un piccolo stratagemma psicologico che ci induce a comprare di più di quanto richiesto. Tuttavia, ci sono altri stratagemmi più difficili da gestire oltre all’accettare quelle due o tre fette di prosciutto in più.

La tara: come le salumerie giocano sul prezzo

Parliamo della tara, ovvero del peso dell’imballaggio della merce che acquistiamo. Questo non dovrebbe essere pesato insieme all’alimento però spesso accade il contrario e sullo scontrino troviamo il peso totale e non il netto.

In questo modo quindi il prezzo complessivo viene aumentato e anche se di poco, ogni acquirente pagherà alla fine quei centesimi in più che riguardano anche l’involucro. Il consumatore non dovrebbe sostenere questo costo ma solo quello dell’alimento acquistato però non tutti prestano attenzione a questi particolari, forse perché non gravano molto sul prezzo finale.

Consigliamo di prestare attenzione per tutelare i propri diritti di consumatori su un argomento importante, basti pensare che a Torino 6 supermercati sono finiti sotto inchiesta per tale motivo.