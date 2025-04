Il viaggio del Patriarca Pizzaballa verso il conclave di Roma

Un ricordo toccante di Papa Francesco

Dopo la celebrazione della messa in suffragio di Papa Francesco, il Patriarca di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, si prepara a partire per Roma, dove parteciperà al conclave. In una conferenza stampa, Pizzaballa ha condiviso i suoi ricordi del Pontefice scomparso, descrivendolo come un uomo capace di “ragionare con il cuore senza protocolli”.

Questa libertà di pensiero e azione ha permesso a Francesco di intraprendere iniziative che, secondo Pizzaballa, non sarebbero state possibili in un contesto più rigido.

Il ruolo della preghiera in tempi difficili

Durante l’incontro con i giornalisti, il Patriarca ha risposto a una domanda riguardante la situazione a Gaza, sottolineando l’importanza della preghiera. “Noi crediamo anche in un altro linguaggio che è quello della preghiera”, ha affermato. Pizzaballa ha espresso la sua convinzione che Papa Francesco continuerà a pregare con fervore per i suoi amici di Gaza, un gesto che rappresenta un segno di speranza e solidarietà in un contesto di conflitto e sofferenza. La sua dichiarazione riflette un impegno profondo verso la pace e la giustizia, valori che il Papa ha sempre sostenuto.

Il futuro della Chiesa e il conclave

Con l’imminente conclave, Pizzaballa si prepara a un momento cruciale per la Chiesa cattolica. La sua partecipazione non è solo un atto di rispetto verso il predecessore, ma anche un’opportunità per riflettere sul futuro della Chiesa in un mondo in rapido cambiamento. La figura di Papa Francesco ha segnato un’epoca di rinnovamento e apertura, e il Patriarca spera che il nuovo Pontefice possa continuare su questa strada, affrontando le sfide contemporanee con la stessa passione e dedizione.

In un momento in cui il mondo ha bisogno di unità e comprensione, il messaggio di Pizzaballa è chiaro: “Noi non li abbandoneremo mai”. Questa affermazione non solo sottolinea l’impegno della Chiesa verso i più vulnerabili, ma rappresenta anche un invito a tutti a unirsi nella ricerca della pace e della giustizia.