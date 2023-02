Ilaria Cucchi in visita da Cospito in carcere: "Nessuno deve più morire in c...

Alfredo Cospito, anarchico condannato al regime di carcere duro, sta facendo da più di 100 giorni lo sciopero della fame per protestare contro il 41bis e contro il modo in cui i detenuti vengono trattati.

Mentre in sua difesa si tengono manifestazioni a Roma, Barcellona e Berlino, Giorgia Meloni dichiara che lo Stato italiano non può farsi ricattare da un terrorista. Ilaria Cucchi si è recata nel carcere di Opera, nel milanese, per incontrarlo.

Cospito, le parole di Ilaria Cucchi

Ilaria Cucchi, senatrice dell’alleanza Verdi e Sinistra e sorella di Stefano Cucchi, ha dichiarato a seguito del suo incontro con lui: “Ho trovato le condizioni di Alfredo Cospito a dir poco allarmanti e peggiora di giorno in giorno e di ora in ora.

La cosa che mi mette più preoccupazione è che non ha nessuna intenzione di interrompere lo sciopero della fame, per lui è una lotta politica” e poi ha aggiunto: “Non vuole incontrare politici, sono l’ultima che incontrerà e mi ha incontrato solo e esclusivamente per la mia storia, per quello che rappresento. Questo è il motivo per cui oggi sono venuta qui. Mio fratello è morto di carcere e nessuno mai più deve morire di carcere”.

Cospito, Ilaria Cucchi si era già espressa sul suo caso

Ancora prima di incontrarlo, Ilaria Cucchi gli aveva dedicato un lungo post sul suo profilo di Instagram. In questo post aveva concluso: “Poniamo termine ad ogni strumentalizzazione e salviamo l’uomo. A qualcuno magari forse piacerebbe fare di lui un martire. A me no. Non è così che si fa politica. Non è cosi che si può lottare per un’idea. Non è cosi che si può concepire e riaffermare il concetto di Stato”.

Il 15 febbraio alla Camera si terrà una nuova informativa sul caso di Alfredo Cospito e il 24 febbraio tocca invece all’udienza della Corte di Cassazione.