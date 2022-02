Ilaria D’Amico e Gigi Buffon in crisi? Le indiscrezioni

Secondi i rumor in circolazione ci sarebbe aria di crisi tra Ilaria D'Amico e Gigi Buffon.

Aria di crisi tra Ilaria D’Amico e Gigi Buffon? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente perché, secondo una voce in circolazione, la giornalista e conduttrice si sarebbe stufata di attendere un matrimonio “che non arriva mai”.

Lei e Buffon sono legati dal 2014 e insieme hanno avuto un figlio, Leopoldo Mattia. Precedentemente Buffon era stato legato a Alena Seredova, con cui ha avuto i figli David Lee e Louis Thomas. I rapporti tra il calciatore e l’ex moglie sarebbero pacifici, ma Alena Seredova non ha mai fatto segreto di aver sofferto molto per la separazione e il tradimento del calciaotre (con la stessa Ilaria D’Amico).

Il tradimento

Ilaria D’amico ha più volte messo a tacere le critiche nei suoi confronti affermando che il calciatore non fosse felice della sua precedente unione. “Ha mai sentito usare il termine rovinafamiglie per un uomo? C’è l’orrendo gusto di voler ritenere una donna sempre responsabile della fine di qualcosa. Quando io e Gigi ci siamo incontrati eravamo già persone mature e responsabili, reduci da rapporti fortemente compromessi e da periodi molto dolorosi”, ha dichiarato la conduttrice, e ancora:

“Io non ho trovato un uomo felice in un rapporto idilliaco che ha battuto la testa e improvvisamente si è innamorato di me, bensì un uomo con una crisi esplosa da tempo nella coppia, che ha trovato me nella stessa situazione.

Quando ti parte il cuore è bellissimo ma al tempo stesso spaventoso. Ci siamo fidati di noi, di quello che sentivamo. Ho seguito il cuore, non la ragione perché quella mi portava solo a cose negative. Dal lavoro all’immagine pubblica al giudizio di chi si mette lì con il dito puntato.”