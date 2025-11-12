Marco Tronchetti Provera ha un nuovo amore? Ecco chi è Ilaria Vigna (30 anni...

Marco Tronchetti Provera, noto imprenditore e dirigente d’azienda milanese, nonché padre di Giovanni, fidanzato di Chiara Ferragni, avrebbe ritrovato l’amore a 77 anni. La nuova fiamma sarebbe Ilaria Vigna, di 30 anni più giovane.

Marco Tronchetti Provera, 77 anni, pare aver ritrovato l’amore. L’imprenditore e “suocero” di Chiara Ferragni, in quanto padre di Giovanni, fidanzato dell’influencer, è stato paparazzato dal Settimanale Chi in compagnia non di Helena Schmidt, ma di Ilaria Vigna, di trent’anni più giovane di lui.

I due sono stati paparazzati insieme a Portofino mentre mangiavano in un famoso ristorante e si tenevano per mano. Inoltre avrebbero trascorso gran parte del tempo nella villa dell’imprenditore affacciata sul mare, uscendo solo per passeggiate e pranzi. La complicità è sembrata evidente. Provera, ricordiamo, è stato sposato per 17 anni con Afef Jnifen, fino alla separazione nel 2018. Ma, chi è Ilaria Vigna? Scopriamolo insieme.

Marco Tronchetti Provera ha un nuovo amore? Ecco chi è Ilaria Vigna (30 anni più giovane di lui)

Come visto, il Settimanale Chi ha paparazzato Marco Tronchetti Provera assieme a Ilaria Vigna a Portofino. Lei ha trent’anni in meno dell’imprenditore, è un ex modella e ha vissuto tra Parigi, Sidney, Londra e Città del Capo, prima di trasferirsi a Milano, dove si è costruita una carriera nel settore del lusso. E’ stata sposata con Francesco Bono, dal quale ha avuto due figli.