Home > Lifestyle > Marco Tronchetti Provera ha un nuovo amore? Ecco chi è Ilaria Vigna (30 anni...

Marco Tronchetti Provera ha un nuovo amore? Ecco chi è Ilaria Vigna (30 anni più giovane di lui)

ilaria vigna tronchetti provera

L'imprenditore 77enne, nonché "suocero" di Chiara Ferragni, in quanto padre di Giovanni, ha una nuova fiamma?

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

Marco Tronchetti Provera, noto imprenditore e dirigente d’azienda milanese, nonché padre di Giovanni, fidanzato di Chiara Ferragni, avrebbe ritrovato l’amore a 77 anni. La nuova fiamma sarebbe Ilaria Vigna, di 30 anni più giovane.

Marco Tronchetti Provera ha una nuova fiamma?

Marco Tronchetti Provera, 77 anni, pare aver ritrovato l’amore. L’imprenditore e “suocero” di Chiara Ferragni, in quanto padre di Giovanni, fidanzato dell’influencer, è stato paparazzato dal Settimanale Chi in compagnia non di Helena Schmidt, ma di Ilaria Vigna, di trent’anni più giovane di lui.

I due sono stati paparazzati insieme a Portofino mentre mangiavano in un famoso ristorante e si tenevano per mano. Inoltre avrebbero trascorso gran parte del tempo nella villa dell’imprenditore affacciata sul mare, uscendo solo per passeggiate e pranzi. La complicità è sembrata evidente. Provera, ricordiamo, è stato sposato per 17 anni con Afef Jnifen, fino alla separazione nel 2018. Ma, chi è Ilaria Vigna? Scopriamolo insieme.

Marco Tronchetti Provera ha un nuovo amore? Ecco chi è Ilaria Vigna (30 anni più giovane di lui)

Come visto, il Settimanale Chi ha paparazzato Marco Tronchetti Provera assieme a Ilaria Vigna a Portofino. Lei ha trent’anni in meno dell’imprenditore, è un ex modella e ha vissuto tra Parigi, Sidney, Londra e Città del Capo, prima di trasferirsi a Milano, dove si è costruita una carriera nel settore del lusso. E’ stata sposata con Francesco Bono, dal quale ha avuto due figli.