Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Ilary Blasi ha scelto di restare in silenzio sulla separazione con Francesco Totti e limitarsi a lanciare la nuova edizione de L’Isola di Famosi, che debutterà in prima serata lunedì 17 aprile.

Ilary Blasi a Verissimo, il silenzio sulla separazione con Totti: “Devo rispettare i miei tempi”

È trascorso meno di un anno dal giorno in cui Ilary Blasi è entrata nello studio di Verissimo per smentire la crisi con Francesco Totti. Nel pomeriggio di domenica 16 aprile, a poco più di 24 ore dal debutto della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, la conduttrice è stata nuovamente ospite dell’amica e collega Silvia Toffanin per lanciare lo show. L’occasione ha rappresentato anche un momento valido per inviare qualche messaggio sulla fine del matrimonio tra l’ex velina e l’ex capitano giallorosso, sulla separazione e sulla nuova relazione della Blasi con Bastian Muller.

Nello studio di Verissimo, la Blasi è entrata sfoggiando un paio di occhiali da sole e mimando un atteggiamento da diva mentre avanzava sulle note di Flowers. Dopo essersi accomodata, la Toffanin ha chiesto all’ospite come stesse. “Bene”, ha risposto la conduttrice de L’Isola. E ha aggiunto: “Silvia, ti vedo un po’ preoccupata”.

È stato a questo punto che la Toffanin ha accennato alla fine del matrimonio con Totti. “Sì… so che la gente che ci sta vedendo si aspetta domande sulla tua separazione, ma non è il momento giusto, ha detto.

“E io ti ringrazio per rispettare i miei tempi”, ha risposto Ilary.

Il nuovo amore Bastian Muller

Nel corso dell’intervista a Verissimo, l’ex velina ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera. A questo proposito, ha affermato che come presentatrice non sente di essere “cattiva… semplicemente ho delle reazioni in base a quello che succede”. Prima di trasmettere il servizio sulle passate edizioni de L’Isola dei Famosi, la Toffanin ha esclamato: “Vediamo cosa hai combinato”. La Blasi, allora, ha prontamente risposto: “È sempre colpa mia”.

Infine, la conduttrice di Verissimo ha concluso l’intervista facendo riferimento al nuovo amore dell’amica, Bastian Muller. “Abbiamo visto hai voltato pagina”, ha detto.

L’ospite, allora, ha optato per una risposta ironica, facendo il nome del compagno: “Bastian così”.