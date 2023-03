Ilary Blasi e Bastian: in che lingua parlano e la scelta sul trasferimento

Dopo il clamore suscitato dalla sua separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi sembra aver finalmente trovato la serenità accanto a Bastian Muller e il settimanale Chi ha svelato alcuni retroscena sulla coppia.

Ilary Blasi e Bastian: in che lingua parlano

Da alcuni mesi a questa parte Ilary Blasi ha deciso di non nascondersi più in compagnia del fidanzato Bastian Muller, con cui sembra aver ritrovato la felicità dopo il suo addio al marito, Francesco Totti. Di recente la showgirl ha dedicato un messaggio all’imprenditore scritto rigorosamente in Inglese e sembra che i due (che parlano rispettivamente Italiano e Tedesco) comunichino prettamente in questa lingua. Ilary del resto non ha fatto segreto di aver svolto delle lezioni di inglese e i suoi figli, Cristian e Chanel, parlerebbero questa lingua fin da quando erano piccolissimi (hanno infatti frequentato una prestigiosa scuola bilingue).

Il trasferimento

Per il momento la conduttrice continua a vivere a Roma mentre la sua nuova fiamma è di Francoforte. Da quando i due sono usciti allo scoperto continuano a vedersi ogni weekend e nelle ultime settimane o la conduttrice è andata a Francoforte o è stato Bastian a raggiungerla in Italia. Al momento Ilary non avrebbe intenzione di trasferirsi a Francoforte per motivi legati ai suoi figli (che studiano a Roma) ed è quindi probabile che lei e Bastian continuino a vivere il loro amore a distanza.