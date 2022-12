Ilary Blasi, amore a gonfie vele e look seducenti: le foto

Ilary Blasi sembra aver ritrovato la felicità accanto al neofidanzato Bastian Muller e sui social è tornata a mostrare tutta la sua bellezza ai fan.

Ilary Blasi: le foto seducenti

Dopo esser stata avvistata con la sua nuova fiamma, ossia l’imprenditore tedesco Bastian, Ilary Blasi sembra aver conquistato ancora una volta i fan dei social con la sua sensualità. La conduttrice ed ex moglie di Totti ha infatti regalato ai fan alcuni dei suoi selfie allo specchio con un maglione rosa shocking e i capelli raccolti in una folta coda di cavallo.

In tanti hanno lodato la sua straordinaria bellezza e sono curiosi di saperne di più su di lei e l’imprenditore tedesco che, per ora, sono stati avvistati durante una vacanza all’insegna dell’amore e del relax a St.

Moritz. Non è dato sapere da quanto tempo prosegua la storia tra i due o quando si siano conosciuti.

L’addio a Francesco Totti

Ilary Blasi ha mantenuto il massimo riserbo sui motivi he l’hanno condotta a dire addio a Francesco Totti, lo storico marito e padre dei suoi tre figli.

Oggi l’ex calciatore sembra aver ritrovato la serenità con Noemi Bocchi, con cui ha preso una casa insieme a Roma Nord. Ilary dal canto suo continuerebbe a vivere con i tre figli nella villa all’Eur che aveva acquistato con l’ex calciatore. Non è dato sapere quali siano i programmi futuri della showgirl ma, secondo indiscrezioni, potrebbe trasferirsi presto a Milano per via dei suoi impegni di lavoro.