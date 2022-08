Ilary Blasi e Cristiano Iovino: un’attrice conferma la liaison

Una famosa attrice avrebbe confermato le indiscrezioni in merito alla liaison tra Ilary Blasi e il personal trainer Cristiano Iovino.

Ilary Blasi e Cristiano Iovino: le indiscrezioni

Dopo i rumor riguardanti un presunto tradimento di Francesco Totti con Noemi Bocchi, nelle ultime ore si sono aggiunte indiscrezioni riguardanti un flirt tra Ilary Blasi e il personal trainer Cristiano Iovino che, sempre secondo i rumor in circolazione, avrebbe portato la conduttrice ad allontanarsi dal marito.

Secondo quanto riportato da Ivan Rota su Dagospia la liaison tra la conduttrice e il personal trainer sarebbe stata confermata da una famosa attrice dai capelli rossi e amica di Melory Blasi ai suoi amici più cari. La questione però al momento non ha ricevuto conferma da parte dei diretti interessati, e Ilary Blasi si è chiusa nel massimo riserbo.

L’intervista a Silvia Toffanin

Sempre secondo indiscrezioni la conduttrice sarebbe pronta a svelare i retroscena sul suo addio a Francesco Totti dopo 20 anni d’amore al salotto tv dell’amica Silvia Toffanin.

La presunta intervista potrebbe andare in onda già da settembre, e in tanti tra i fan dell’ex coppia più famosa di Roma non vedono l’ora di saperne di più in merito alla questione. Ilary Blasi al momento è nelle Marche a far visita ai parenti, mentre Totti si troverebbe a Sabaudia insieme ai figli.