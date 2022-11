Ilary Blasi e i "piccioni": la frecciatina a Totti e Noemi

Ilary Blasi è stata avvistata in compagnia della sua presunta nuova fiamma e sui social ha scritto un messaggio che sembra indirizzato contro Totti.

Mentre circolano indiscrezioni in merito alla sua presunta liaison con un imprenditore tedesco Ilary Blasi ha postato una foto sui social che, per qualcuno, sarebbe una frecciatina indirizzata a Totti e Ilary Blasi.

Ilary Blasi: la frecciatina a Totti e Noemi

Nelle ultime ore il settimanale Chi ha condiviso le prime immagini di Ilary Blasi in compagnia del suo misterioso nuovo partner, un imprenditore tedesco di nome Bastian. Poche ore dopo lo scoop la conduttrice – che non ha commentato la questione – ha postato sui social l’immagine di alcuni piccioni arrostiti e, secondo alcuni, potrebbe trattarsi di una sua frecciatina contro l’ex marito Francesco Totti e contro la sua nuova compagna, Noemi Bocchi.

I due sono uscuti allo scoperto già alcuni mesi fa mentre a Ilary sono state attribuite numerose e presunte liaison, ma solo ora sembra che la conduttrice abbia finalmente trovato un nuovo partner.

L’hotel extralusso

La conduttrice è stata paparazzata durante un weekend a Zurigo in compagnia della sua presunta nuova fiamma. I due avrebbero alloggiato in un hotel extralusso da 1600 euro a notte e a seguire si srebbero salutati in aeroporto, dove lei si sarebbe recata verso Roma e lui a Francorte.

La storia tra i due sarebbe iniziata da poco e al momento sulla questione non sono emerse ulteriori conferme. I fan della conduttrice sono in trepidante attesa di saperne di più ma Ilary Blasi continua a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata.